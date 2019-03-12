PATERNÒ: SEQUESTRATI 2 KG DI STUPEFACENTI

Intensa attività di controllo da parte dei Carabinieri della locale Compagnia che, avvalendosi delle componenti del Nucleo Radiomobile e della Sezione Operativa, hanno garantito una maggiore presenza...

Intensa attività di controllo da parte dei Carabinieri della locale Compagnia che, avvalendosi delle componenti del Nucleo Radiomobile e della Sezione Operativa, hanno garantito una maggiore presenza sia in centro che nelle zone periferiche di Paternò conseguendo i seguenti risultati:

Denunciato un 31enne del posto, poiché ritenuto responsabile di riciclaggio. L’uomo, fermato ad un posto di controllo, è stato sorpreso alla guida di una Fiat Panda, risultata rubata a Catania il 2 dicembre 2014, sulla quale erano state apposte delle targhe di un altro veicolo.

Denunciato un 23enne di Belpasso, poiché ritenuto responsabile di evasione. Il giovane, già ai domiciliari per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso a passeggiare in strada in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto.

Rinvenute e sequestrate all’interno di una abitazione abbandonata di via Guglielmo Marconi tre buste di plastica contenenti circa 2 Kg di marijuana.

Segnalati alla Prefettura di Catania 3 giovani paternesi per uso personale di sostanze stupefacenti. Fermati e sottoposti a perquisizione, sono statti trovati in possesso di sei dosi di marijuana.

Durante l’attività di controllo sono stati sottoposti a sequestro e fermo amministrativo 20 veicoli, ritirati 13 documenti di guida e circolazione, decurtati complessivamente 32 punti alle patenti di guida, nonché elevate 10 contravvenzioni al codice della strada per complessivi 15.600 euro.

Il contesto operativo ha altresì consentito di identificare 55 individui e controllare 39 veicoli.