I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, hanno arrestato nella flagranza il 35enne Salvatore Furnari, del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spacc...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, hanno arrestato nella flagranza il 35enne Salvatore Furnari,

PATERNÒ: SEQUESTRATI 30 CHILI DI MARIJUANA, ARMI E MUNIZIONI, UN ARRESTO

del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi clandestine e detenzione illegale di munizionamento.

Al termine di una breve ma proficua attività info-investigativa, i militari hanno fatto irruzione in una palazzina di via Bari dove, davanti dei genitori dell’uomo – lui era andato a trovare la fidanzata in provincia di Caltanissetta -, ignari dei reati contestati in seguito al figlio, hanno perquisito l’immobile occupato da Furnari, all’ultimo piano del caseggiato.

Operazione che ha consentito di rinvenire, nascosti in cucina e in camera da letto: 30 chili di marijuana contenuta dentro dei sacchi di plastica sigillati;

1 bilancia elettronica di precisione; diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per il confezionamento delle dosi di stupefacente da porre in commercio;

2 pistole, una semiautomatica cal. 45 di fabbricazione statunitense, con marca e matricola abrasi, un revolver cal. 38 marca Bernardelli, anch’esso con la matricola abrasa;

nonché 15 cartucce di diverso calibro (22, 38 e 45).

Mentre il dispositivo d’intervento stava ultimando le operazioni nell’abitazione del 35enne, una pattuglia provvedeva a bloccarlo e ammanettarlo all’interno dell’autobus di linea della Sais, proveniente da Caltanissetta, mezzo fermato all’altezza dell’Area di Servizio di Motta Sant’Anastasia sull’Autostrada CT-PA.

La droga (del valore al dettaglio di oltre 200mila euro) e le armi sono state sequestrate mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato trafserito al carcere di Catania Piazza Lanza.

Nei prossimi giorni le due pistole saranno inviate agli esperti del Ris di Messina i quali, mediante appositi esami tecnico balistici, potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.