PATERNO'. SERVIZIO IDRICO IN FASE DI RIPRISTINO: LE ZONE INTERESSATE E GLI ORARI PREVISTI

A.M.A S.p.A. informa che ENEL E-Distribuzione ha ripristinato la fornitura elettrica che alimenta gli impianti idrici, permettendo così di avviare le operazioni necessarie per il ritorno alla normale...

A.M.A S.p.A. informa che ENEL E-Distribuzione ha ripristinato la fornitura elettrica che alimenta gli impianti idrici, permettendo così di avviare le operazioni necessarie per il ritorno alla normale erogazione dell’acqua.

Attualmente, i tecnici sono impegnati nel riavvio degli impianti e nel riempimento dei serbatoi e delle condotte. L’erogazione idrica riprenderà gradualmente nelle diverse zone, con i seguenti tempi previsti:

Zona Ardizzone : L’erogazione riprenderà intorno alle ore 19.00 di oggi.

: L’erogazione riprenderà intorno alle ore 19.00 di oggi. Zona Mazzini : L’erogazione riprenderà nella notte, intorno alle ore 05.00.

: L’erogazione riprenderà nella notte, intorno alle ore 05.00. Via Fiume e aree limitrofe : Anche qui, il servizio idrico riprenderà alle ore 05.00 di domani.

: Anche qui, il servizio idrico riprenderà alle ore 05.00 di domani. Centro Storico e aree circostanti (Via Vittorio Emanuele, Piazza Regina Margherita, Via Sant’Anna, Via Russo, Via Madonna della Scala, Via Garibaldi, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Indipendenza, Via E. Bellia, Via Provvidenza Virgillito Bonaccorsi, Collina Storica e zone limitrofe): Gli interventi di ripristino sono ancora in corso e la disponibilità idrica è al momento parziale. Tuttavia, si prevede che il disservizio rientrerà a breve.

A.M.A S.p.A. si scusa per il disagio arrecato e assicura che si sta lavorando con la massima celerità per ripristinare il servizio in tutte le aree interessate. Si invita la cittadinanza a pazientare fino al completo ritorno alla normalità.