PATERNO': SFIORATA TRAGEDIA ALLE "PALME

Tragedia sfiorata, questo pomeriggio, a Paternò, in zona San Giovanni (zona Palme).

Per cause sconosciute una signora si è barricata in casa, e poi ha appiccato il fuoco a delle suppellettili.

L'immediato intervento di un vigile del fuoco discontinuo, insieme ad un vicino di casa ha evitato il peggio. Il vigile, ha evitato il propagarsi delle fiamme che per poco non sono arrivate a tre bombole di gas poste nel retro della casa.

Sul posto sono poi giunti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno completato l'opera. Anche due ambulanze del 118 e la locale polizia municipale sono arrivate in loco.

La signora, è stata portata in ospedale per degli accertamenti.

