PATERNÒ. SI E' DIMESSO L'ASSESSORE COMIS

Nel mezzo di un'inchiesta giudiziaria denominata "Athena", Salvatore Comis ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di Assessore, scuotendo profondamente il panorama politico locale.

La decisione è giunta in seguito alla sua indagine nell'ambito dell'inchiesta, che ha suscitato grande scalpore e dibattito pubblico.

Di seguito, la lettera di dimissioni inviata al Sindaco Nino Naso:

E' con grande rammarico ma anche con estremo senso di responsabilità che le comunico le mie dimissioni dalla carica di assessore pur sapendo che mia assoluta estraneità fai fatti contestatami e con la consapevolezza e la tranquillità di chi ha fatto sempre seriamente il proprio dovere.

Affronterò questa situazione con grande rispetto e fiducia nell'operato della Magistratura in attesa che la mia posizione venga al piu presto chiarita.

Prosegue la nota. ringrazio Lei e tutti coloro che ripongono in me la loro fiducia e che continuano a dimostrarmi la loro vicinanza con attestati di stima e di affetto in questo momento delicato della mia vita e di quella della mia famiglia. In questo momento nell'interesse esclusivo della mia amata Paternó che non deluderò mai, reputo di non poter operare con serenità nell'esercizio delle mie funzioni e del mio ufficio perché chi mi conosce sa quanto in questi anni, sia da semplice cittadino, sia da consigliere che da Assessore, abbia messo anima e corpo per la mia città lavorando con onestà e trasparenza".