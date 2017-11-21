PATERNO': SI È INSEDIATO IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"
A cura di Redazione
21 novembre 2017 14:00
Si è svolto questa mattina, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale, Filippo Sambataro e i consiglieri della quarta commissione Pubblica Istruzione.nella Sala consiliare del comune, l'insediamento del Consiglio Comunale dei ragazzi dell’istituto comprensivo "G. Marconi".
