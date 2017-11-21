95047

PATERNO': SI È INSEDIATO IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

Si è svolto questa mattina, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale, Filippo Sambataro e i consiglieri della quarta commissione Pubblica Istruzione.nella Sala consiliare del comune, l'inse...

A cura di Redazione Redazione
21 novembre 2017 14:00
PATERNO': SI È INSEDIATO IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI" -
News
Condividi

Si è svolto questa mattina, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale, Filippo Sambataro e i consiglieri della quarta commissione Pubblica Istruzione.nella Sala consiliare del comune, l'insediamento del Consiglio Comunale dei ragazzi dell’istituto comprensivo "G. Marconi".

PATERNO': SI È INSEDIATO IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"
PATERNO': SI È INSEDIATO IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"
PATERNO': SI È INSEDIATO IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"
PATERNO': SI È INSEDIATO IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047