PATERNO'. SI E' RIUNITO OGGI IL COC SU EMERGENZA PROFUGHI UCRAINA

In data odierna si è riunito il COC Centro Operativo Comunale di Protezione Civile alla presenza di tutte le Funzioni Operative per discutere delle problematiche inerenti l’accoglienza di cittadini ucraini a seguito degli eventi bellici che sussistono attualmente sul fronte dell’Est europeo. Il sindaco di Paternò Nino Naso ha esposto ai presenti gli esiti della riunione tenutasi nel pomeriggio di ieri in collegamento con la Prefettura di Catania.

Il Prefetto ha comunicato ai sindaci dei Comuni presenti quelli che sono i primissimi passaggi necessari per l’accoglienza di cittadini ucraini in fuga dalla guerra nel loro Paese.

1) In primo luogo la registrazione presso la Questura di Catania; 2) La comunicazione da parte dei Servizi Sociali dei Comuni all’Asp territoriale per il monitoraggio sanitario dei profughi ed eventuali vaccinazioni; 3) Comunicazione settimanale alla Prefettura del monitoraggio effettuato dai Comuni quale ricognizione dei cittadini ucraini presenti nel territorio comunale.

Il Prefetto di Catania, ha inoltre precisato che si è in attesa che la struttura della Protezione Civile emetta un’Ordinanza per la gestione della problematica e l’assegnazione di eventuali fondi.

A conclusione, il sindaco Naso comunicato ai presenti la nota della Regione Siciliana ove si mette a disposizione una piattaforma denominata “Sicilia per l’Ucraina” in cui strutture pubbliche e cittadini privati potranno effettuare la registrazione delle singole disponibilità sia per la sistemazione logistica che per i servizi offerti. Viene deciso infine di tenere il COC operativo in attesa delle evoluzione degli eventi successivamente sopraggiunti.