PATERNO': DOMANI SOSPENSIONE SOSTA VEICOLARE IN VIA SCALA VECCHIA PER PULIZIA TRATTO STRADALE
Con Ordinanza n.181/2019 è sospesa, per giorno 15 Ottobre 2019, dalle ore 00.01 la sosta veicolare con rimozione coatta, in via Scala Vecchia, per tutta la sua estensione. fino ad ultimazione dei lavo...
Con Ordinanza n.181/2019 è sospesa, per giorno 15 Ottobre 2019, dalle ore 00.01 la sosta veicolare con rimozione coatta, in via Scala Vecchia, per tutta la sua estensione. fino ad ultimazione dei lavori di pulizia dei relativi tratti stradali
Potranno derogare alla presente, tutti i veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, oltre a quelli di erogazione di pubblici servizi ( ENEL, TELECOM, etc. ), compatibilmente alla sussistenza delle condizioni di sicurezza connesse allo stato dei lavori, e quelli utilizzati strumentalmente per la esecuzione dei lavori in parola
Quanto sopra descritto, sarà evidenziato dall’apposita segnaletica mobile.