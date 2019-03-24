PATERNO': SOSPETTO CASO DI MENINGITE
La notizia ancora non è confermata ma secondo alcune indiscrezioni sembra che una donna di circa 40 anni sia stata ricoverata all'ospedale di Paternò con un sospetto caso di meningite.
Stando a quanto si apprende, il ricovero è avvenuto la scorsa notte.
I sintomi mostrati dalla signora erano quelli dell'influenza; gli accertamenti, invece, hanno fatto emergere una sospetta meningite
Al momento non si hanno delle notizie precise, solo che i medici stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso
Dalle informazioni in nostro possesso sembra che la donna si trovi ancora, sotto stretta osservazione al nosocomio Paternese
IN AGGIORNAMENTO