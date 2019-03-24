95047

PATERNO': SOSPETTO CASO DI MENINGITE

A cura di Redazione Redazione
24 marzo 2019 21:14
La notizia ancora non è confermata ma secondo alcune indiscrezioni sembra che una donna di circa 40 anni sia stata ricoverata all'ospedale di Paternò con un sospetto caso di meningite.

Stando a quanto si apprende, il ricovero è avvenuto la scorsa notte.

I sintomi mostrati dalla signora erano quelli dell'influenza; gli accertamenti, invece, hanno fatto emergere una sospetta meningite

Al momento non si hanno delle notizie precise, solo che i medici stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso

Dalle informazioni in nostro possesso sembra che la donna si trovi ancora, sotto stretta osservazione al nosocomio Paternese

IN AGGIORNAMENTO

