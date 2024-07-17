PATERNÒ: STERPAGLIE IN FIAMME IN VIA STAZIONE CIRCUMETNEA
Questa mattina, intorno alle ore 11.00, un incendio è divampato in un'area incolta situata tra la via Stazione Circumetnea e la via Libertà, nei pressi della stazione.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per affrontare le fiamme che hanno coinvolto diverse sterpaglie, minacciando di estendersi pericolosamente verso le abitazioni vicine.
Le operazioni di spegnimento sono state avviate tempestivamente, con l'obiettivo primario di contenere l'incendio e garantire la sicurezza dell'area.
Nonostante l'intervento rapido, le fiamme hanno continuato a crescere in intensità, alimentate dalla vegetazione secca e dalle condizioni climatiche favorevoli alla propagazione del fuoco.