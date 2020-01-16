PATERNO': TAMPONAMENTO IN VIA NAZARIO SAURO
16 gennaio 2020 16:03
Incidente questo pomeriggio, intorno alle ore 15 in via Nazario Sauro, una Bmw il cui conducente probabilmente è stato accecato
dal sole, non si è fermata in tempo utile tamponando una Fiat Panda.
La Panda è stata sbalzata in avanti fino a farla urtare contro il muretto d'ingresso di un supermercato.
Per fortuna non si registrano feriti ma solo uno spavento per i due occupanti delle vetture.
