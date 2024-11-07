PATERNO', TASK FORCE DEI CARABINIERI NELLA ZONA SPIRITO SANTO: SANZIONI E SEQUESTRI PER LA SICUREZZA DELLA MOVIDA

Nell’ambito di un’attività straordinaria di controllo, predisposta secondo le linee guida del Comando Provinciale di Catania, prosegue l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Paternò nel garantir...

Nell’ambito di un’attività straordinaria di controllo, predisposta secondo le linee guida del Comando Provinciale di Catania, prosegue l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Paternò nel garantire la sicurezza nella zona dello Spirito Santo, cuore della movida giovanile paternese, con interventi mirati su via delle Rose e via del Progresso.

L’operazione, condotta dal personale della locale Stazione con il supporto del personale della C.I.O. del 12° Reggimento Sicilia, ha avuto come obiettivo principale il contrasto dei comportamenti illeciti e la promozione della sicurezza stradale.

Durante l’operazione, i Carabinieri hanno intensificato i controlli stradali, emettendo sanzioni per oltre 3.500 €, soprattutto per infrazioni quali la guida senza casco, la circolazione di veicoli non assicurati o privi di revisione.

Particolare attenzione è stata rivolta all’uso del casco, dispositivo di sicurezza troppo spesso trascurato dai giovani motociclisti, con l’obiettivo primario di tutelare la loro incolumità, ed è proprio per questo motivo che sono state infatti sorprese alcune persone alla guida del mezzo senza casco e, naturalmente, sanzionate.

L’attività straordinaria di controllo del territorio ha portato al fermo e al sequestro amministrativo di 3 veicoli e al ritiro di 4 documenti di guida e circolazione.

Complessivamente, sono stati identificati 32 persone, tra cui molti giovani e controllati 18 veicoli, principalmente scooter, a dimostrazione dell’impegno costante dell’Arma nel garantire sicurezza e legalità nelle aree più frequentate.