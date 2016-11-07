Paternò, tenta di liberarsi della droga lanciandola sul tetto

Fermato dai carabinieri un 39enne paternese

95047.it Di seguito, il comunicato stampa diffuso dai militari:

"I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato, nella flagranza, il 39enne Giuseppe Mobilia, del posto, reo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A conclusione di una breve ma proficua attività info investigativa i militari ieri sera hanno fatto irruzione nell’abitazione dello spacciatore mentre questi era intento a preparare le dosi di marijuana da smerciare successivamente in strada. Appena scorti i militari l’uomo ha tentato di disfarsi della droga gettandola sul tetto di casa. I militari, oltre a recuperare e sequestrare lo stupefacente – 30 grammi – hanno altresì rinvenuto e sequestrato 105 euro in contanti – in banconote di piccolo taglio - probabilmente incassati dalla vendita della droga. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza".