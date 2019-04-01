PATERNO': TENTATA TRUFFA DELLO SPECCHIETTO IN PIENO CENTRO. LA SEGNALAZIONE

Nuova segnalazione della cosiddetta “truffa dello specchietto” a Paternò.Uno degli ultimi episodi noti è avvenuto questo mattina nella centralissima Via Vittorio Emanuele.Questa volta non è andata a b...

Nuova segnalazione della cosiddetta “truffa dello specchietto” a Paternò.

Uno degli ultimi episodi noti è avvenuto questo mattina nella centralissima Via Vittorio Emanuele.

Questa volta non è andata a buon fine “Questa mattina sono stata vittima della truffa dello specchietto in Viale Vittorio Emanuele alta – racconta infatti Silvia- questa mattina una 500 grigia scura, ha provocato, o meglio, causa la tecnica dello specchietto, facendo credere che gli avevo urtato il suo specchietto chiedendo in compenso soldi per ripararlo"

In questi casi tenete gli occhi aperti e informate subito le Forze dell'ordine.