95047

PATERNO': TOPI "IN LIBERA USCITA" A PASSEGGIO, LA SEGNALAZIONE DI UN NOSTRO LETTORE

A vederli in campagna possono anche fare simpatia, ritrovarseli davanti alla porta d'ingresso della propria abitazione certamente suscita ben altri sentimenti e tutt'altre reazioni.Topi "in libera usc...

A cura di Redazione Redazione
17 ottobre 2019 16:23
PATERNO': TOPI "IN LIBERA USCITA" A PASSEGGIO, LA SEGNALAZIONE DI UN NOSTRO LETTORE -
News
Condividi

A vederli in campagna possono anche fare simpatia, ritrovarseli davanti alla porta d'ingresso della propria abitazione certamente suscita ben altri sentimenti e tutt'altre reazioni.

Topi "in libera uscita" a passeggio per la città, la segnalazione con le foto ci giunge da un nostro lettore e riguarda via Martiri della Libertà.

Ecco il poco simpatico incontro che hanno dovuto fare i residenti della zona questa mattina ai quali, naturalmente, già vedere un ratto per strada non è affatto piaciuto, figuriamoci anche solo immaginare che lo stesso possa entrare in casa.

L'auspicio è che il comune prenda al più presto provvedimenti.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047