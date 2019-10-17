PATERNO': TOPI "IN LIBERA USCITA" A PASSEGGIO, LA SEGNALAZIONE DI UN NOSTRO LETTORE
A vederli in campagna possono anche fare simpatia, ritrovarseli davanti alla porta d'ingresso della propria abitazione certamente suscita ben altri sentimenti e tutt'altre reazioni.
Topi "in libera uscita" a passeggio per la città, la segnalazione con le foto ci giunge da un nostro lettore e riguarda via Martiri della Libertà.
Ecco il poco simpatico incontro che hanno dovuto fare i residenti della zona questa mattina ai quali, naturalmente, già vedere un ratto per strada non è affatto piaciuto, figuriamoci anche solo immaginare che lo stesso possa entrare in casa.
L'auspicio è che il comune prenda al più presto provvedimenti.