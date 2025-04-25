PATERNÒ, UOMO PRECIPITA DAL BALCONE E FINISCE SU UN'AUTO: INDAGINI IN CORSO PER CHIARIRE LA DINAMICA

PATERNÒ – Attimi di grande paura nella serata di ieri, giovedì 24 aprile 2025, in Via Machiavelli, dove un uomo è precipitato dal balcone del suo appartamento al primo piano, suscitando preoccupazione...

L’episodio, verificatosi intorno alle 21:30, ha immediatamente attirato l’attenzione dei passanti e dei vicini, che sono intervenuti per prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari.

L'uomo, di nazionalità straniera, è caduto su un'auto parcheggiata sotto casa, la quale ha attutito l'impatto in parte.

Sul luogo sono giunti prontamente i soccorritori del 118, che hanno fornito le prime cure e successivamente hanno trasferito l’uomo in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Sul posto anche i carabinieri, che stanno indagando per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Sebbene non si escludano ipotesi di alcun tipo, le forze dell’ordine stanno vagliando anche la possibilità di un gesto estremo, mantenendo comunque il massimo riserbo sull’indagine.