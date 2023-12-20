PATERNO’- VANDALI ANCORA IN AZIONE: A FUOCO UNA PALMA
A cura di Redazione
20 dicembre 2023 20:27
I vandali tornano a colpire.
Nella notte scorsa, un atto vandalico si è verificato al Largo del Municipio a Paternò, dove ignoti individui hanno perpetrato un gesto tanto vile quanto insensato.
Una magnifica pianta di Cycas, collocata di fronte al Palazzo Comunale, è stata ridotta in cenere dalle fiamme, lasciando dietro di sé un segno indelebile di distruzione.