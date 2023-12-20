95047

PATERNO’- VANDALI ANCORA IN AZIONE: A FUOCO UNA PALMA

I vandali tornano a colpire. Nella notte scorsa, un atto vandalico si è verificato al Largo del Municipio a Paternò, dove ignoti individui hanno perpetrato un gesto tanto vile quanto insensato. Una ma...

A cura di Redazione Redazione
20 dicembre 2023 20:27
PATERNO’- VANDALI ANCORA IN AZIONE: A FUOCO UNA PALMA -
Cronaca
Condividi

I vandali tornano a colpire.

Nella notte scorsa, un atto vandalico si è verificato al Largo del Municipio a Paternò, dove ignoti individui hanno perpetrato un gesto tanto vile quanto insensato.

Una magnifica pianta di Cycas, collocata di fronte al Palazzo Comunale, è stata ridotta in cenere dalle fiamme, lasciando dietro di sé un segno indelebile di distruzione.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047