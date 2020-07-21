PATERNÒ: VASTO INCENDIO DI STERPAGLIE VICINO AL CORSO ITALIA

Un vasto incendio di sterpaglie si e verificato intorno le ore 15.30 nei pressi del Corso Italia.Ad essere interessata la zona adiacente la scuola di via Libertà, estendendosi velocemente a causa del...

Ad essere interessata la zona adiacente la scuola di via Libertà, estendendosi velocemente a causa del forte vento.

Una densa colonna di fumo bianco ha invaso gran parte della strada provocando disagi e scarsa visibilità agli automobilisti.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza tutta la zona interessata, per fortuna non si registrano danni a persone o cose.

Come piu’ volte scritto, interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo