PATERNÒ, VASTO INCENDIO IN CONTRADA PERGOLA: IN AZIONE CANADAIR, EVACUATE ALCUNE ABITAZIONI

A cura di Redazione Redazione
02 luglio 2020 15:58
Dalle 11,30 di stamani tre squadre di Vigili del Fuoco (dal Distaccamento VVF di Paternò, dal Distaccamento VVF Volontari di Vizzini e dal Distaccamento VVF di Piazza Armerina (EN)), con il supporto di alcune autobotti, due elicotteri antincendi (uno VVF e l'altro Forestale) ed un Canadair, stanno operando per lo spegnimento di un incendio di vegetazione, macchia mediterranea e sterpaglie che è partito da Contrada Pergola e si è, successivamente propagato.

L'incendio ha coinvolto anche alcune abitazioni che sono state evacuate a scopo precauzionale.

Al momento risulta anche qualche persona intossicata dal fumo che è dovuta ricorrere alle cure mediche.

