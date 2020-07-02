PATERNÒ, VASTO INCENDIO IN CONTRADA PERGOLA: IN AZIONE CANADAIR, EVACUATE ALCUNE ABITAZIONI

Dalle 11,30 di stamani tre squadre di Vigili del Fuoco (dal Distaccamento VVF di Paternò, dal Distaccamento VVF Volontari di Vizzini e dal Distaccamento VVF di Piazza Armerina (EN)), con il supporto d...

Dalle 11,30 di stamani tre squadre di Vigili del Fuoco (dal Distaccamento VVF di Paternò, dal Distaccamento VVF Volontari di Vizzini e dal Distaccamento VVF di Piazza Armerina (EN)), con il supporto di alcune autobotti, due elicotteri antincendi (uno VVF e l'altro Forestale) ed un Canadair, stanno operando per lo spegnimento di un incendio di vegetazione, macchia mediterranea e sterpaglie che è partito da Contrada Pergola e si è, successivamente propagato.

L'incendio ha coinvolto anche alcune abitazioni che sono state evacuate a scopo precauzionale.

Al momento risulta anche qualche persona intossicata dal fumo che è dovuta ricorrere alle cure mediche.