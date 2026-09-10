PATERNÒ, VEDE I CARABINIERI E GETTA IL PORTAMONETE: DENTRO COCAINA E CRACK

Il gesto del 26enne non è sfuggito ai militari durante un controllo in strada

Un controllo in strada e un gesto sospetto che ha attirato l’attenzione dei Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò e che quindi, ha fatto subito scattare gli accertamenti su di un’auto condotta da un 26enne di Paternò.

In particolare, i militari stavano effettuando un posto di controllo in una zona del paese nella quale, solitamente, vi è aggregazione di giovani e, in tale contesto, hanno deciso di fermare un’auto sulla quale viaggiava il 26enne in compagnia del padre.

Alla vista della pattuglia, però, il giovane ha cercato di disfarsi di un portamonete in pelle, lasciandolo cadere dal finestrino, ma quel gesto non è sfuggito ai militari che lo hanno immediatamente recuperato.

Fermati in sicurezza, i due sono stati identificati mentre nel portamonete, nella disponibilità del giovane, sono state recuperate ben 15 dosi di cocaina e 29 dosi di crack, quantitativo decisamente troppo consistente per un mero uso personale.

I Carabinieri hanno sequestrato la droga per i successivi accertamenti qualitativi e quantitativi e, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, hanno denunciato il ragazzo alla competente Autorità Giudiziaria per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.