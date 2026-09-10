Paternò, via Fallica nel degrado: cartoni e rifiuti abbandonati sul marciapiede
Nuova segnalazione dei residenti: materiali lasciati lungo il passaggio pedonale e condizioni di scarsa pulizia
ncora una segnalazione di degrado e sporcizia arriva da via Fallica, a Paternò, dove alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di diversi rifiuti abbandonati lungo il marciapiede.
Dalle immagini inviate alla redazione di 95047.it si notano scatoloni, sacchetti e altri materiali lasciati sul marciapiede, in un punto destinato al passaggio dei pedoni. Una situazione che, oltre a creare un problema di decoro, rende meno agevole la fruizione dello spazio da parte di chi percorre la strada a piedi.
La segnalazione riguarda anche la presenza di sporcizia, bottiglie e residui di cenere lavica che, secondo quanto riferito dai cittadini, contribuirebbero a rendere l'area poco decorosa.
Il problema dei rifiuti abbandonati continua così a essere al centro delle segnalazioni dei cittadini, che chiedono maggiore attenzione per le strade e i marciapiedi della zona.
L'auspicio dei residenti è che possa essere effettuato un intervento di pulizia, con la rimozione dei materiali presenti sul marciapiede e il ripristino di condizioni di maggiore decoro.
Una richiesta che arriva direttamente da chi vive e frequenta quotidianamente la zona e che, attraverso la segnalazione, invita a non abbassare l'attenzione sul problema dell'abbandono dei rifiuti.
Via Fallica torna quindi a chiedere attenzione e interventi concreti, affinché il marciapiede possa tornare a essere pienamente fruibile e l'area possa presentarsi in condizioni più decorose.