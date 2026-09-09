🔴 AGG. DRAMMATICO – A18, tragico incidente tra Fiumefreddo e Giarre: 1 morto ed un ferito grave

Due mezzi pesanti coinvolti al km 56+800 in direzione Catania. Lunghe code e uscita consigliata a Fiumefreddo.

È arrivato purtroppo un drammatico aggiornamento rispetto all’articolo pubblicato poco fa sull’incidente avvenuto lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, in direzione del capoluogo etneo, al km 56+800, nel tratto compreso tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre.

Nell’impatto sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti. Uno dei due conducenti ha perso la vita, mentre l’altro è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Catania. Al momento non sono ancora state rese note le generalità della vittima.

Secondo una prima ricostruzione, uno dei camion si trovava fermo sulla corsia di emergenza quando sarebbe stato tamponato violentemente dall’altro mezzo pesante. Il conducente del primo camion, che in quel momento si trovava fuori dall’abitacolo, è stato investito e per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Giardini Naxos, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto e le ambulanze del 118.

L’incidente sta provocando pesanti ripercussioni sul traffico, con rallentamenti e lunghe code in direzione Catania. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha consigliato agli automobilisti provenienti da Messina di uscire allo svincolo di Fiumefreddo e proseguire sulla viabilità alternativa.

La circolazione resta fortemente condizionata dalle operazioni di soccorso, dai rilievi e dalla messa in sicurezza del tratto interessato.