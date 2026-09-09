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🔴 AGG. DRAMMATICO – A18, tragico incidente tra Fiumefreddo e Giarre: 1 morto ed un ferito grave

Redazione
Redazione 09 settembre 2026 17:16
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09 set 2026 • Due mezzi pesanti coinvolti al km 56+800 in direzione Catania. Lunghe code e uscita consigliata a Fiumefreddo.

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#Giarre #Dintorni