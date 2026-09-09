🔴 ULTIM’ORA. A18 nel caos: grave incidente, forse mortale, tra Giardini e Giarre. Camion in fiamme a San Gregorio

Due emergenze quasi contemporanee lungo la Messina-Catania: rallentamenti e code in direzione del capoluogo etneo.

AGGIORNAMENTO – Purtroppo è arrivata la conferma della vittima. Nell’incidente avvenuto al km 56+800 della A18 Messina-Catania, tra Fiumefreddo e Giarre, sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti. Uno dei conducenti ha perso la vita, mentre l’altro è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Catania. Il traffico resta fortemente rallentato in direzione Catania.

Un grave incidente stradale si è verificato lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, al km 56+800 in direzione Catania, nel tratto compreso tra Giardini Naxos e Giarre.

Secondo le prime informazioni ancora da confermare, nell’incidente sarebbero coinvolti due camion e il sinistro potrebbe avere avuto conseguenze mortali.

La situazione sta provocando forti rallentamenti alla circolazione. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane consiglia, per chi proviene da Messina ed è diretto verso Catania, l’uscita a Fiumefreddo, così da evitare il tratto maggiormente interessato dalle code e proseguire sulla viabilità alternativa.

Quasi contemporaneamente, un’altra emergenza si è verificata più avanti: un camion ha preso fuoco nei pressi dei caselli di San Gregorio, sempre lungo la A18.

Il rogo del mezzo pesante ha causato ulteriori disagi alla circolazione, già appesantita dall’incidente avvenuto nel tratto tra Giardini Naxos e Giarre.

Sul posto sono presenti i mezzi di soccorso e le forze impegnate nella gestione delle due emergenze. Traffico rallentato e possibili code in direzione Catania.

La situazione è in continua evoluzione.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni ufficiali.