PATERNO': Viola la sorveglianza speciale, arrestato 35 enne
A cura di Redazione
10 aprile 2018 12:52
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato un pregiudicato di 35 anni del posto, poiché responsabile della violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.
L’uomo, l’altra notte, nel corso di diversi controlli effettuati dai militari è risultato assente in casa.
Rintracciato ed ammanettato ieri mattina è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.