PATERNÒ. VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO IN VIA PETRARCA, FERITA UNA DONNA

AGGIORNAMENTO

Bilancio di tre persone rimaste ferite, tra una donna in stato di gravidanza, nello scontro che si è verificato tra una Fiat Punto ed una Toyota nel pomeriggio di oggi, 12 Maggio 2023 a Paternò

FLASH

Un violento scontro tra due autovetture si è verificato nel pomeriggio di oggi, 12 Maggio 2023 a Paternò.

Lo scontro si è verificato intorno alle ore 17.20 nell'incrocio tra la via Petrarca e la via Salvatore Bellia.

Nello scontro che è al vaglio da parte dell'autorità che sono sul posto , secondo le prime informazioni una donna è rimasta ferita che è stata soccorsa e trasportata all'ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Non si conosce la prognosi.

Il tratto di strada interessato dal sinistro, al momento che scriviamo (ore 17.50) è chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e per effettuare i dovuti rilievi per stabilire l'esatta dinamica