PATERNO':PERDONO IL CONTROLLO DELLO SCOOTER, DUE GIOVANI FERITI

Grave incidente, questa mattina intorno alle 13, nella centralissima via Monastero a Paternò. Uno scooter, per motivi ancora da accertare, è finito rovinosamente a terra. Le due persone che erano a bordo sono rimaste entrambe ferite: si tratta secondo le prime informazioni di due ventenni, che sono stati disarcionati finendo rovinosamente sul'asfalto.

Sembra che entrambi siano rimasti feriti in modo serio, per uno dei due giovani si è reso necessario il trasporto a Catania, con l'elisoccorso che è atterrato al campo sportivo.

Al momento non si conosce la gravità delle ferite riportate dal ragazzo.

Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale di Paternò, compreso il Comandante La Spina, per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell’incidente. Attualmente, il tratto interessato dal sinistro è stato chiuso per permettere di eseguire i rilievi in sicurezza

Sequestrato lo scooter essendo senza assicurazione.