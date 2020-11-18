PAURA A CAPOMULINI: ESONDA UN TORRENTE, ALLAGATE ABITAZIONI

La Sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è stata allertata intorno alle 4 del mattino da diverse richieste di soccorso che provenivano da Capo Mulini, nel Comune di Ac...

La Sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è stata allertata intorno alle 4 del mattino da diverse richieste di soccorso che provenivano da Capo Mulini, nel Comune di Acireale. Il torrente Peschiera, infatti, era esondato a causa delle intense precipitazioni atmosferiche.

Un edificio condominiale con diverse abitazioni in via Rapallo, è stato interessato dal deflusso delle acque e si sono allagati i garage e le abitazioni ai piani rialzati. Alcuni residenti, a scopo precauzionale, sono stati invitati a spostarsi ai piani più alti dell’edificio. Sul posto hanno operato due squadre dei Vigili del Fuoco, quella del Distaccamento di Acireale ed una inviata dalla Sede Centrale del Comando Provinciale.

A distanza di qualche ora, alle prime luci del mattino, la situazione ha cominciato a normalizzarsi. Sul posto si recato anche il sindaco di Acireale e personale dell’Ufficio tecnico del Comune.