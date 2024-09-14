PAURA A CASTIGLIONE DI SICILIA AUTO SI SCONTRA CON LA "LITTORINA. NESSUN FERITO, SOLO TANTO SPAVENTO

Poteva avere conseguenze peggiori un incidente avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 15,30, nella frazione di Rovittello nel Comune di Castiglione di Sicilia. Una Volkswagen Golf, guidata da una signo...

Poteva avere conseguenze peggiori un incidente avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 15,30, nella frazione di Rovittello nel Comune di Castiglione di Sicilia.

Una Volkswagen Golf, guidata da una signora originaria della provincia di Brescia, di 82 anni, diretta in una cantina della zona, in uno dei tanti passaggi incustoditi della Ferrovia Circumetnea, non si è accorta dell’arrivo della “Littorina”, scontrandosi con il treno che in qual momento andava da Linguaglossa verso Randazzo, dopo essersi fermata proprio a Rovittello.

La bassa velocità dell’auto e soprattutto della littorina che in questi passaggi arrivano quasi a passo d’uomo, hanno evitato gravi danni, visto che il conducente del treno, dopo lo scontro, ha fermato immediatamente il pesante mezzo.

Tanto spavento, ma nessun ferito, anche se per precauzione un’ambulanza del 118 è arrivata sul posto, ma dopo dei brevi controlli che hanno dato esiti negativi, è rientrata in sede senza paziente.

Sul posto una pattuglia di carabinieri del Nucleo Radiomobile di Randazzo, che ha eseguito i rilievi dell’incidente.