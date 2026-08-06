Paura a Paternò: bambina resta chiusa in auto, decisivo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco

L'episodio in via Amalfi. Inutili i primi tentativi di aprire il veicolo: la piccola è stata liberata in sicurezza dai pompieri. Con il caldo di queste ore, la rapidità dei soccorsi è stata fondamentale.

Momenti di grande apprensione questa mattina a Paternò, in via Amalfi, dove una bambina è rimasta accidentalmente chiusa all'interno di un'automobile, facendo scattare l'allarme tra i presenti.

Secondo le prime informazioni, non è ancora chiaro come si sia verificato l'episodio. Chi si trovava sul posto ha cercato in tutti i modi di aprire il veicolo per raggiungere la piccola, arrivando anche a tentare di rompere uno dei vetri, ma senza riuscire nell'intento.

A quel punto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, che sono arrivati rapidamente sul posto. Grazie alla loro esperienza e alle attrezzature in dotazione, i pompieri sono riusciti ad aprire l'autovettura in sicurezza, affidando subito la bambina ai familiari.

Fortunatamente la vicenda si è conclusa senza conseguenze per la piccola, anche se non sono mancati attimi di forte tensione tra i presenti.

L'episodio richiama ancora una volta l'attenzione sui rischi legati alle alte temperature di questi giorni. Un abitacolo esposto al sole può raggiungere in pochi minuti temperature estremamente elevate, rappresentando un serio pericolo soprattutto per i bambini. Proprio per questo, il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco si è rivelato determinante, evitando che la situazione potesse avere conseguenze ben più gravi.