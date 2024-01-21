PAURA A PONZA TRAGHETTO RISCHIA DI RIBALTARSI IN PORTO PER IL FORTE VENTO. DANNI ALLE AUTO IN STIVA
Il traghetto Quirino, partito alle 9 da Formia e che stava arrivando nell'isola di Ponza poco prima di mezzogiorno, ha avuto problemi durante la manovra di attracco a causa del forte vento e delle onde, rischiando di ribaltarsi.
La nave si è pericolosamente incrinata e alcune auto che erano a bordo hanno riportato diversi danni, finite una sull'altra nella stiva.
Non risultano persone ferite, nonostante il grande spavento di tutti i passeggeri e del personale.
Sui social sono stati diffusi diversi video di quel momento e, come si può vedere dalle immagini immortalate, la nave risulta essere pericolosamente inclinata ed in forte difficoltà.