PAURA A PONZA TRAGHETTO RISCHIA DI RIBALTARSI IN PORTO PER IL FORTE VENTO. DANNI ALLE AUTO IN STIVA

Il traghetto Quirino, partito alle 9 da Formia e che stava arrivando nell'isola di Ponza poco prima di mezzogiorno, ha avuto problemi durante la manovra di attracco a causa del forte vento e delle ond...

A cura di Redazione 21 gennaio 2024 15:59

Condividi