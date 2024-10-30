PAURA AD ACI SANT'ANTONIO: AUTO IN FIAMME IN VIA MATTEOTTI, CONDUCENTE ILLESO

Nel pomeriggio di ieri, 29 ottobre 2024, un incidente si è verificato ad i Aci Sant'Antonio. Una Lancia Ypsilon, che percorreva Via Matteotti, ha improvvisamente preso fuoco nella parte anteriore, pre...

Nel pomeriggio di ieri, 29 ottobre 2024, un incidente si è verificato ad i Aci Sant'Antonio.

Una Lancia Ypsilon, che percorreva Via Matteotti, ha improvvisamente preso fuoco nella parte anteriore, presumibilmente a causa di un corto circuito. Il conducente, resosi conto del pericolo appena in tempo, è riuscito con prontezza a fermare il veicolo e a mettersi in salvo prima che le fiamme si propagassero ulteriormente.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l'area.

Le operazioni di spegnimento e di bonifica dell’area sono durate diversi minuti e hanno richiesto la collaborazione della Polizia Municipale, che ha regolato il traffico e svolto i rilievi necessari.

A causa dell'incidente, il traffico in quel tratto di Via Matteotti ha subito alcuni rallentamenti, causando disagi temporanei agli automobilisti. La situazione è comunque tornata alla normalità una volta concluse le operazioni di messa in sicurezza.