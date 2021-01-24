PAURA IERI SERA PER INCENDIO ALL'EX ALBERGO SICILIA

Paura all'interno della struttura dell'ex albergo Sicilia per un incendio.L'allarme è scattato ieri sera intorno alle ore 23. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno prontamente spento...

Paura all'interno della struttura dell'ex albergo Sicilia per un incendio.

L'allarme è scattato ieri sera intorno alle ore 23. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno prontamente spento le fiamme che stavano interessando immondizie varie abbandonate all’interno dello stabile nella centralissima Via Vittorio Emanuele.

Si temeva la presenza di persone all'interno della struttura fatiscente, e sul posto sono intervenuti due ambulanze ed i Carabinieri.

Gli occupanti fortunatamente erano invece riusciti a mettersi in salvo.

L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero. Non si conoscono ancora le cause del rogo.