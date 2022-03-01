PAURA SULLA CATANIA MESSINA, CAMION PERDE IL CARICO: MASSO PRECIPITA SULLA CARREGGIATA
A cura di Redazione
01 marzo 2022 15:55
Rallentamenti del traffico sull'A18 in corrispondenza dell'abitato di Sant'Alessio Siculo a causa di un masso caduto da un tir che procedeva verso il casello di Spisone, verso Messina.
L'enorme blocco, probabilmente da utilizzare per la realizzazione di una barriera marina nel centro balneare, ha invaso la carreggiata dell'autostrada dove era stato istituito sulla grande tratta, lato valle, il doppio senso di circolazione per consentire a monte le opere di rifacimento del manto stradale.