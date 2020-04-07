PER IL TERZO GIORNO CONSECUTIVO SCENDE IL NUMERO DEI NUOVI CONTAGI. I MORTI SONO 604

Salgono a oltre 17mila i morti in Italia nell'emergenza Coronavirus. Secondo i dati diffusi oggi dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore ci sono state altre 604 vittime. Un dato che porta a 17.12...

Salgono a oltre 17mila i morti in Italia nell'emergenza Coronavirus. Secondo i dati diffusi oggi dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore ci sono state altre 604 vittime. Un dato che porta a 17.127 il totale dei decessi in Italia dall'inizio dell'emergenza.

Aumenta però anche il numero delle persone guarite (24392 in totale, di cui 1555 solo nell'ultimo giorno) e calano le persone attualmente ricoverate: sono 258 in meno rispetto a ieri, per un totale di 28718.

Tra le notizie positive del giorno vi è ancora quella relativa alla terapia intensiva dove si trovano attualmente 3792 persone, ben 106 in meno di ieri (il calo è arrivato al quarto giorno consecutivo). I casi attualmente positivi sono 94067 (+880): è l'incremento più basso dal 10 marzo scorso. Le persone in isolamento domiciliare sono 61557. In tutto sono stati eseguiti 755445 tamponi. I casi totali di Coronavirus dall'inizio dell'emergenza sono 135586.

Bilancio Italia aggiornato ad oggi:

• casi attuali: 94.067 (+880)

• morti: 17.127 (+604)

• guariti: 24.392 (+1.555)

TOTALE CASI: 135.586 (+3.039)

DATI SICILIA

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (martedì 7 aprile), in merito all’emergenza #Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 24.857 (+1.393 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.097 (+51), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.859 persone (+44), 113 sono guarite (+5) e 125 decedute (+2).

Degli attuali 1.859 positivi, 635pazienti (-2) sono ricoverati - di cui 73 in terapia intensiva (-1) - mentre 1.224 (+46) sono in isolamento domiciliare.

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.