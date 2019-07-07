PIANO TAVOLA: INCENDIO IN UN CAPANNONE

Giornata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco.Intorno alle ore 13 si è verificato un incendio a Piano Tavola, nei pressi della via Martoglio che hanno aggredito un terreno privato, le alte fiamme...

Giornata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco.

Intorno alle ore 13 si è verificato un incendio a Piano Tavola, nei pressi della via Martoglio che hanno aggredito un terreno privato, le alte fiamme, hanno bruciato due grosse capanne di lamiera contenente materiale edile,

Con molta probabilità, le fiamme sono partite da un incendio di sterpaglie sulla vicina SS121

Sul posto, per le operazioni di spegnimento, sono presenti i vigili del fuoco del distaccamento Nord con il supporto di una mezzo della centrale.