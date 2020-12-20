PIANO TAVOLA, VVFF SALVANO UN CANE CADUTO ACCIDENTALMENTE IN UNA GROTTA
20 dicembre 2020 09:02
Una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Nord del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania, ha tratto in salvo “Carlotta”, una cagnetta caduta accidentalmente in una grotta, profonda oltre 4 metri, in via Nino Martoglio, zona Piano Tavola a Camporotondo Etneo. Carlotta, recuperata per fortuna incolume, è stata subito riconsegnata al suo anziano padrone.
