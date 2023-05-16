PICCOLI PRESTITI CON TASSI USURAI FINO AL 490%. I NOMI DEGLI ARRESTATI

Nella giornata di oggi, su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, la Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura coercitiva, e...

Nella giornata di oggi, su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, la Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura coercitiva, emessa l’8 maggio dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti di:

DI MAURO Orazio (classe 1956),

DI MAURO Orazio Francesco (classe 1977),

GIUFFIRDA Giuseppa (classe 1944),

LICCIARDELLO Rosa Adriana (classe 1948),

LONGO Giovanni (classe 1958),

MUSUMECI Carmelo (classe 1969),

SUTERA Gaetano (classe 1955),

VENTURA Luigi (classe 1961),

BERGAMO Giuseppina (classe 1965),

in relazione ai delitti di usura ed estorsione, aggravata e continuata. Le indagini, coordinate da quest’Ufficio ed eseguite dalla locale Squadra Mobile e dalla Sezione di P.G. della Polizia di Stato della Procura, hanno permesso di acquisire, allo stato degli atti e in relazione ad una fase processuale che non ha ancora consentito l’intervento delle Difese, elementi che dimostrerebbero la loro partecipazione, talvolta a titolo individuale e talvolta in concorso, alla commissione dei suindicati reati.

Il provvedimento restrittivo compendia gli esiti di attività di indagine, scaturita dalle dichiarazioni di una parte offesa, costretta, per far fronte a debiti di gioco, a rivolgersi a soggetti che le avrebbero prestato danaro a strozzo, ovvero con un elevato tasso usurario, determinandone il depauperamento del suo patrimonio economico e immobiliare e così inducendola, a fronte delle coeve pressioni – in alcuni casi materializzatesi in minacce e appostamenti sotto casa – su di lei esercitate per adempiere ai debiti forzosamente contratti, a esporre quanto accadutole agli organi di polizia.

Le investigazioni, supportate da operazioni di intercettazione, hanno consentito di riscontrare la fondatezza delle rivelazioni della persona offesa, nonché di portare alla luce un sommerso e parassitario sistema di prestiti illeciti che coinvolgeva soggetti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla vittima e tradizionalmente dediti a questo genere di attività delittuosa.

In tal modo, nel prosieguo delle indagini, venivano raccolte le dichiarazioni delle altre persone offese, via via identificate, le quali, in alcuni casi, confermavano quanto emerso dalle indagini, fornendo indicazioni precise in ordine all’ammontare del prestito richiesto e accordato, delle rate, settimanalmente o mensilmente, versate e del termine entro il quale la restituzione sarebbe dovuta avvenire.

Sulla scorta delle anzidette informazioni, si accertava che, mediamente, i piccoli prestiti si aggiravano su importi variabili tra i 1.000 ed i 2.000 euro e che i tassi usurari applicati, talvolta, potevano arrivare a sfiorare anche il 490% annuo.

Le dichiarazioni delle persone offese, una ventina circa, che si sono determinate a collaborare con gli inquirenti, denunciando le condotte criminose di cui erano vittime, hanno rappresentato una delle principali fonti di prova a supporto dell’intero impianto accusatorio posto a fondamento della misura cautelare.

In altri casi, nonostante l’evidenza della prova, subendo il timore di possibili ritorsioni o credendo che coloro che avevano erogato il credito fossero benefattori, hanno preferito tacere o dire il falso, limitandosi ad ammettere prestiti di denaro senza la corresponsione di alcun interesse. L’anzidetto atteggiamento ha confermato la natura del reato di usura quale “fenomeno sommerso” in cui le vittime, trovandosi in uno stato di dipendenza, non solo economica ma anche psicologica, manifestano reticenza nell’affermare la verità dei fatti.

A riscontro delle risultanze d’indagine, son state eseguite perquisizioni nei confronti di alcuni degli indagati che hanno permesso di rafforzare il compendio investigativo e così di porre sotto sequestro materiale probatorio costituito da denaro liquido, libri contabili e da vari titoli di credito idonei a delineare l’entità dell’attività di usura .

Il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero titolare del relativo fascicolo d’indagine, ha quindi disposto per tutti, a eccezione dell’indagata BERGAMO Giuseppina, destinataria della misura degli arresti domiciliari, l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, misure poi eseguite, nel corso della mattinata del 16 maggio, con traduzione presso la locale Casa Circondariale, dalla Squadra Mobile e dalla sezione della Polizia della p.g., coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale, qui specificamente inviato a supporto dalla Direzione Centrale Anticrimine e dal Servizio Centrale Operativo , nonché da personale della locale Questura e da operatori specializzati di Polizia Scientifica.