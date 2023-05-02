PICCOLO MIRACOLO A PALERMO, DUE GIOVANI SALVANO UN NEONATO SEGUENDO LE ISTRUZIONI DATE AL TELEFONO DAL 118PICCOLO MIRACOLO A PALERMO,

Due giovani assieme ai sanitari del 118 hanno salvato un bimbo di 7 giorni. È successo a Palermo in via Centuripe, nel quartiere Borgo Nuovo.Il padre del neonato è uscito in strada con il piccolo che...

Due giovani assieme ai sanitari del 118 hanno salvato un bimbo di 7 giorni. È successo a Palermo in via Centuripe, nel quartiere Borgo Nuovo.

Il padre del neonato è uscito in strada con il piccolo che non respirava. «Sta morendo aiutatemi», ha urlato. Un 24enne che si trovava nei pressi ha preso in braccio il bambino.

Nel frattempo si è avvicinata la cugina. Il giovane ha avuto la prontezza di comporre il numero di emergenza e si è messo in contatto con i medici della sala operativa del 118. Al telefono la cugina ha eseguito le manovre che le venivano indicate per cercare di far respirare il piccolo. Contemporaneamente, è stata inviata un’ambulanza con medico di rianimazione che in pochi minuti è arrivata.

Fortunatamente le manovre eseguite hanno consentito al bimbo di resistere fino all’arrivo del medico che l’ha stabilizzato e lo ha trasportato al pronto soccorso pediatrico di Villa Sofia.