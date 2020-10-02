PIEDIMONTE, SCOPERTA DISCARICA ABUSIVA DI PNEUMATICI DENUNCIATO UN 53ENNE

I Carabinieri della Stazione di Piedimonte Etneo hanno denunciato un 53enne di Riposto, ritenuto responsabile d’aver realizzato una discarica di rifiuti non autorizzata.Nei giorni scorsi l’Ente Parco...

Nei giorni scorsi l’Ente Parco dell’Etna ha depositato alcune foto inerenti una discarica a cielo aperto, un vero e proprio cimitero di pneumatici abbandonati da qualche “cittadino”, investendo del problema il sindaco del comune di Piedimonte Etneo che, a sua volta, a riprova della stretta collaborazione tra Istituzioni, ha informato di quanto appreso il comandante della locale Stazione Carabinieri.

L’organizzazione degli specifici servizi di controllo svolti ha ben presto fornito i suoi frutti in quanto nella mattinata di ieri, in contrada Zappino di Campagna, i militari hanno sorpreso in flagranza un uomo mentre stava materialmente disfacendosi di alcuni pneumatici, lanciandoli nel terreno privato di un’ignara signora catanese che, tra l’altro, anche nei giorni precedenti era stato già utilizzato per il medesimo deprecabile atto.

L’area in questione, in attesa della relativa bonifica, è stata sottoposta a sequestro.