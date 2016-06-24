Pino Rigoli è il nuovo allenatore del Catania
Il Calcio Catania S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra al signor Pino Rigoli, nato a Raccuja (Messina) l’8 novembre 1963.Il nuovo tecnico rossazzurro, reduce d...
A cura di Redazione
24 giugno 2016 13:07
Il Calcio Catania S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra al signor Pino Rigoli, nato a Raccuja (Messina) l’8 novembre 1963.
Il nuovo tecnico rossazzurro, reduce dalla positiva esperienza alla guida dell’Akragas, ha sottoscritto un contratto di durata biennale.
Pino Rigoli sarà presentato ufficialmente ai giornalisti ed agli operatori dell’informazione sabato 25 giugno alle 11.00, in Sala Congressi, a Torre del Grifo Village.