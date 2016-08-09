“Piscina regolarmente operativa a settembre”

Dopo il distacco delle mattonelle dalla grande vasca, la rassicurazione. Anche per i tanti lettori che ci avevano chiesto notizie in merito

95047.it Le mattonelle devono ancora arrivare. C’è il periodo estivo con le ferie ed il tempo si prolunga inevitabilmente: se ne riparlerà, probabilmente, solo ad inizio settembre. Tuttavia, è stato ampiamente garantito che, alla riapertura della stagione sarà tutto tornato alla normalità. Per quello che è il piccolo gioiello dell’impiantistica sportiva paternese, è già una buona notizia dopo avere subito quella shoccante del distacco di un’ampia porzione di mattonelle dalla grande vasca. La storia è nota ed è venuta a galla (a proposito di acqua…) nelle settimane scorse con quella che era stata una scoperta che aveva lasciato in sospeso più di una domanda: anzitutto, sul come sia stato possibile un fatto del genere.

Intanto, dal presidente della Federazione Italiana Nuoto, Sergio Parisi, arriva come detto la rassicurazione per una questione sulla quale molti lettori di 95047.it ci avevano interpellato: “Ma com’è la situazione alla piscina? Ci fate sapere qualcosa?”. Ecco la risposa del presidente Parisi: “Stiamo, in effetti, attendendo che arrivino le mattonelle e che vengano piazzate. Saremo tranquillamente operativi alla riapertura della piscina: dunque, non vi saranno problemi. Ci sono da considerare anche i lavori esterni sui quali confidiamo che possano concludersi quanto prima”.