PORDENONE, CEDE PONTICELLO E SCOLARESCA IN GITA FINISCE NEL FIUME: BAMBINI SALVATI DAI VIGILI DEL FUOCO

Erano in gita sul greto del fiume Meduna: al momento di ritornare verso la "terra ferma" il ponte pedonale è crollato e sono rimasti intrappolati, non riuscendo ad attraversare le acque. È successo a Meduno a un gruppo di 15 bambini e quattro maestre.

Una delle maestre ha spiegato che mentre si accingevano ad impegnare un ponticello in cemento questo ha ceduto e il gruppo è rimasto bloccato su una lingua di terra in mezzo al fiume senza altre vie per rientrare in sicurezza.

I vigili del fuoco, utilizzando il gommone da rafting opportunamente vincolato hanno sposato bambini ed educatori dalla lingua di terra alla sponda del fiume.

Fortunatamente, anche grazie all’attenzione e alla tempestività della maestra, nessuno dei partecipanti all’uscita educativa, ha riportato ferite e nessuno non è caduto in acqua. Per i bambini si è trattato di un’avventura divertente.

Una storia a lieto fine grazie all'intervento dellla squadra del distaccamento di Maniago dei vigili del fuoco e della squadra SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali) della sede centrale di Pordenone.