PORTO EMPEDOCLE, MIGRANTI FUGGONO IN MASSA DALLA STRUTTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE

Oltre 500 migranti in una tensostruttura che potrebbe contenerne un centinaio, sotto il sole, su una banchina del porto di Porto Empedocle. È questa la situazione esplosiva che si trova a gestire la cittadina agrigentina e, di riflesso, anche Lampedusa perché di fatto sembra esserci creata una situazione che rischia di bloccare i trasferimenti dall'isola delle Pelagie verso la Sicilia.

Oggi, l'arrivo di oltre 300 migranti da Lampedusa, ma nella tensostruttura si trovavano ancora i circa 200 che avrebbero dovuto essere portati a Bari ieri. Secondo le prime informazioni, la Puglia si sarebbe opposta, dicendo "no" ad accoglierli.

Intanto, di fronte a questa situazione e alle altissimi temperature, alcuni migranti sono fuggiti dalla tensostruttura.

Il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, denuncia le condizioni disumane dei migranti al porto e dice: "Deve intervenire il governo, ho fatto appello a tutti, anche alla Commissione europea"