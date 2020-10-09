POSITIVO AL COVID UN TECNICO ESTERNO CHE SVOLGE ATTIVITÀ AL COMUNE DI RAGALNA

La conferma arriva attraverso la pagina ufficiale del comune di Ragalna:Nella giornata di ieri, ci è stato comunicato che, un tecnico che svolge funzione di supporto al Rup presso il Comune di Ragalna...

La conferma arriva attraverso la pagina ufficiale del comune di Ragalna:

Nella giornata di ieri, ci è stato comunicato che, un tecnico che svolge funzione di supporto al Rup presso il Comune di Ragalna, è risultato positivo al #Covid19.

Ci sembra doveroso, nei confronti della comunità, fare un po’ di chiarezza e dare informazioni esatte, che possono servire ad evitare confusione o allarmismi.

Non si tratta di un residente di Ragalna, non è dipendente comunale, ma si tratta di un tecnico esterno che svolge attività lavorativa al Comune di Ragalna solo qualche giorno a settimana, e che è transitato ultima volta dagli uffici del Comune, 10 giorni fa.

Immediatamente è stata avviata la procedura prevista in questi casi. Tutti i dipendenti comunali e chi può essere stato in contatto con il tecnico, hanno effettuato stamattina il #tampone e tutti sono risultati NEGATIVI!! Questa è una bella notizia!

In ogni caso verranno sanificati tutti gli uffici della sede Municipale.

Auguriamo all’ingegnere una pronta guarigione.

Raccomandiamo a tutti il massimo rispetto delle regole e la massima prudenza nei rapporti interpersonali.