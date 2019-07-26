POZZALLO: OFFRONO RAPPORTO SESSUALE A PAGAMENTO A 80ENNE E LO RAPINANO DOPO AVERLO PICCHIATO

Hanno rapinato e pestato un anziano di circa 80 anni, i carabinieri li hanno identificati ed arrestati.È accaduto a Pozzallo. I militari hanno arrestato Angelo Lucenti, 26 anni, di Pozzallo e M.N., tu...

Hanno rapinato e pestato un anziano di circa 80 anni, i carabinieri li hanno identificati ed arrestati.

È accaduto a Pozzallo. I militari hanno arrestato Angelo Lucenti, 26 anni, di Pozzallo e M.N., tunisina di 21 anni, senza fissa dimora, ritenuti responsabili di una rapina ad un uomo anziano che ha rischiato di perdere l’occhio.

L’uomo è stato avvicinato da una ragazza di 21 anni che gli aveva proposto di appartarsi per consumare un rapporto sessuale a pagamento. Dopo aver preteso il pagamento anticipato della prestazione, si è avvicinato un uomo, complice della donna che ha colpito l’anziano con forti pugni al volto, che lo hanno tramortito. I due giovani hanno sottratto all’uomo un borsello contenente circa 2mila euro in contanti, e si sono dati alla fuga.

Sul posto è intervenuta immediatamente l’ambulanza del 118 che ha operato i soccorsi sull’uomo che era stato colpito con un pugno sugli occhi, ed ha riportato diverse lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.