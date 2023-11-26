PREMIO IDRIA 2023, I RICONOSCIMENTI A 11 VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata di ieri si è svolta, a Paternò (CT) nella chiesa di Santa Barbara, la cerimonia del XV Edizione del "PREMIO IDRIA 2023"Questo premio ha lo scopo di dare riconoscimento allo straordinari...

Nella giornata di ieri si è svolta, a Paternò (CT) nella chiesa di Santa Barbara, la cerimonia del XV Edizione del "PREMIO IDRIA 2023"

Questo premio ha lo scopo di dare riconoscimento allo straordinario valore morale, umanitario e culturale espresso da quegli uomini dello Stato che si sono particolarmente distinti per il loro attaccamento al Paese ed alle istituzioni.

Per il Comando dei Vigili del Fuoco di Catania è stato premiato il personale di una squadra che essendo intervenuta per lo spegnimento di un incendio abitazione, nella notte del 29 maggio 2023, ha salvato un uomo praticandogli il massaggio cardiaco e facendogli riprendere le funzioni vitali.

Si tratta del CS PETRALIA Salvatore, del VC ROMEO Giuseppe Dario, del VE STERNA Anselmo, del VC MICALE Vincenzo, del VE PULVIRENTI Gaetano, del Vig. SANTANGELO Vincenzo e del Vig. BUCCHERI Riccardo.

Per il Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa è stato premiato il CS GENOVESE Alessandro, che libero dal servizio, il 21 Luglio 2023, ha soccorso un ragazzo che nel litorale roccioso di Santa Barbara a Marina di Ragusa ha sbattuto violentemente la testa praticandogli un massaggio cardiaco lo ha riportato in stato di coscienza.

Per il Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo sono stati premiati il VC GALATI Salvo, il VE CIMINNA Francesco e l'Operatore GUERCIO Giuseppe che, in data 30 Giugno 2022, nei pressi del lido di Mondello, praticavano massaggio cardiaco e tecniche di primo soccorso sanitario ad un uomo, salvandogli la vita.

Alla consegna dei riconoscimenti hanno presenziato il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, l'ing. Salvatore Tafaro e l'ing. Salvatore Cantale in rappresentanza del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, ing. Gaetano Vallefuoco.

