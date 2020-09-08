PRESTO I TEST SIEROLOGICI ANCHE IN FARMACIA

Il ministero della Salute "ha convenuto sull'utilità di rendere disponibili in farmacia i test sierologici validati dall'Istituto superiore di Sanità e dal Comitato tecnico-scientifico". E' quanto si...

Il ministero della Salute "ha convenuto sull'utilità di rendere disponibili in farmacia i test sierologici validati dall'Istituto superiore di Sanità e dal Comitato tecnico-scientifico". E' quanto si legge in una nota del dicastero, diffusa al termine dell’incontro tenutosi oggi al quale hanno partecipato le rappresentanze del mondo della farmacia e dei farmacisti. "Il ministero della Salute - prosegue la nota - si è impegnato a predisporre un elenco dei test che potranno essere effettuati nelle farmacie, secondo modalità di svolgimento e di trasmissione dei dati da concordare con le autorità sanitarie".