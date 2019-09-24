PRINCIPIO DI INCENDIO A UN'AUTO: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Principio d'incendio sulla tangenziale di Catania , poco dopo delle ore 14.Secondo quanto riferito, dal vano motore di un'auto (che stava percorrendo la tangenziale di Catania, in direzione Messina) n...

Secondo quanto riferito, dal vano motore di un'auto (che stava percorrendo la tangenziale di Catania, in direzione Messina) nei pressi dello svincolo San Giorgio è iniziato ad uscire del fumo che in poco tempo ha invaso la zona.

Il proprietario non ha esitato a contattare gli uomini del 115 che giunti sul posto nel giro di pochi minuti hanno sedato il principio di incendio.

Fortunatamente non si segnalano persone ferite o intossicate.

Per circa una mezz’ora la circolazione ha subito qualche rallentamento ma la situazione sta già tornando alla normalità