PRINCIPIO DI INCENDIO A UN'AUTO: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
Principio d'incendio sulla tangenziale di Catania , poco dopo delle ore 14.
Secondo quanto riferito, dal vano motore di un'auto (che stava percorrendo la tangenziale di Catania, in direzione Messina) nei pressi dello svincolo San Giorgio è iniziato ad uscire del fumo che in poco tempo ha invaso la zona.
Il proprietario non ha esitato a contattare gli uomini del 115 che giunti sul posto nel giro di pochi minuti hanno sedato il principio di incendio.
Fortunatamente non si segnalano persone ferite o intossicate.
Per circa una mezz’ora la circolazione ha subito qualche rallentamento ma la situazione sta già tornando alla normalità