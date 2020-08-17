95047

PROSEGUONO RICERCHE GIOELE, ANCHE IN CASOLARI

Proseguono per il quattordicesimo giorno consecutivo le ricerche di Gioele Mondello, il bimbo di 4 anni scomparso lo scorso 3 Agosto insieme alla madre Viviana Parisi, 43 anni, trovata poi morta nelle...

A cura di Redazione Redazione
17 agosto 2020 11:02
PROSEGUONO RICERCHE GIOELE, ANCHE IN CASOLARI -
News
Condividi

Proseguono per il quattordicesimo giorno consecutivo le ricerche di Gioele Mondello, il bimbo di 4 anni scomparso lo scorso 3 Agosto insieme alla madre Viviana Parisi, 43 anni, trovata poi morta nelle campagne di Caronia. Lo stanno cercando anche militari dello squadrone carabinieri Cacciatori Sicilia, di solito sono impegnati a cercare latitanti. In questa occasione mentre guardia di finanza, polizia, protezione civile e vigili del fuoco sono impegnati a cercare con speciali cani il bambino, i militari dell'Arma stanno ispezionando anche casolari abbandonati.
Nei prossimi giorni potrebbe esserci un vertice in Prefettura sulle ricerche (ANSA).

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047